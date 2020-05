Automatisch brandalarm op Bosweg in Diever

De brandweer van Diever is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op de Bosweg. De melding werd om 12:36 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Diever, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 12:36 p 1 inci-02 oms brandmelding hotel restaurant cafe berk en heuvel bosweg diever 039141 0501750 Dwingeloo - Blusgroep 0502740 Dwingeloo - TS 74-11 0502999 Monitorcode 2029569 Groepscode Group-2 Dwingeloo 0501768 12:38 loos alarm koken brandmelding hotel restaurant cafe berk en heuvel bosweg diever 0501750 Dwingeloo - Blusgroep 0502999 Monitorcode 2029569 Groepscode Group-2 Dwingeloo 0501768

