Kruidvat in Almere Haven overvallen, politiehelikopter zoekt mee

Vrijdagavond heeft een gewapende overval plaatsgevonden bij Kruidvat aan Plein in Almere. Het onbekend of de daders iets buit hebben gemaakt. Van de overvallers ontbreekt nog elk spoor.

Almere is een plaats in de provincie Flevoland en valt onder de P2000-regio Flevoland. De hulpdiensten in Almere reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Almere 90 keer gealarmeerd en moest de ambulance 45 keer naar die plaats toe.

ALMERE: De politie Almere zoekt omg. PLEIN twee personen met een plastic kruidvat tas,beide donkere kleding.1 persoon ong.1.70 gr

Niet zelf benaderen maar bel 112. https://t.co/4QiG5RrE4v — Burgernet Flevoland (@Burgernet_FL) October 9, 2020