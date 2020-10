Explosief gevonden in Fijistraat in Almere

In de Fijistraat in Almere is een explosief gevonden. De politie heeft de woningen in de omgeving ontruimd en de explosieven opruimingsdienst ia aanwezig. De politie doet onderzoek.

Explosief gevonden in #Fijistraat #Almere. EOD ter plaatse. Uit voorzorg woningen ontruimd en straat afgezet. Bewoners worden opgevangen. Politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Bel 0900 8844 als u meer weet, vannacht iets heeft gezien of camerabeelden heeft. Alvast bedankt! — Politie Flevoland (@PolitieFlevo) October 11, 2020