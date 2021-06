Klopjacht na overval op bedrijf op De Strubbenweg in Almere

De politie heeft maandagochtend na een zoektocht enkele verdachten van een overval op een bedrijf aan De Strubbenweg kunnen aanhouden in Almere. Naar andere verdachten wordt nog gezocht.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Almere 139 keer gealarmeerd en moest de ambulance 72 keer naar die plaats toe.

Vanochtend rond 09.30 uur is een bedrijf aan de Strubbenweg in #Almere overvallen. De #polite heeft inmiddels enkele verdachten aangehouden. Met verschillende eenheden wordt druk gezocht naar andere verdachten die nog voortvluchtig zijn. — Politie Flevoland (@PolitieFlevo) June 14, 2021