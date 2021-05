Gewonde bij ongeval met vrachtwagen op A7 bij Drachten

Bij een ongeval op de snelweg A7 bij Drachten zijn vrijdagochtend twee mensen gewond geraakt. Omdat er sprake zou zijn van een beknelling, werd ook de brandweer gealarmeerd.

Het ongeval gebeurde ongeveer kwart over 6 in de ochtend, vermoedelijk doordat een vrachtwagen kantelde na een stuurcorrectie. De bestuurder van de achterop komende auto kon niet op tijd remmen, botste op de vrachtwagen en raakte hierbij zwaar gewond. De chauffeur van de vrachtwagen is met onbekende verwondingen ook naar het ziekenhuis vervoerd.

Drachten is een plaats in de provincie Friesland en valt onder de P2000-regio Friesland. De hulpdiensten in Drachten reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 45 keer naar Drachten gestuurd.

? | De #A7 is in beide richtingen dicht bij Drachten door een ongeval met een vrachtwagen, de oplegger ligt op beide weghelften. We leiden je in beide richtingen om via onderstaande route. ???? pic.twitter.com/1etSgQrAMf — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 21, 2021