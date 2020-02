Uitslaande brand op een schip aan de kade in Harlingen

Foto: Webcam Harlingen

In Harlingen is brand uitgebroken op een schip bij een bedrijf dat schepen repareert aan de Koningsweg. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand.

De brand brak rond 14.10 uur uit en werd binnen tien minuten al opgeschaald. De brandweer is uitgerukt met twee tankautospuiten en een hoogwerker en krijgt ondersteuning van het korps uit Franeker.

Onbekend is of de brand tijdens werkzaamheden is ontstaan. Volgens de Friese brandweer betreft het een brand in een schip dat buiten aan de kade ligt.

Olieschermen

Om te voorkomen dat er (meer) olie uit het brandende schip lekt, zet de brandweer zogenoemde olieschermen in om de verspreiding van de olie te voorkomen.

Ojee, brandje bij de scheepswerf waar we bijna naast wonen... pic.twitter.com/9ZtG1GFH5A — Webcam-Harlingen (@WebcamHarlingen) February 5, 2020

Meerdere eenheden zijn onderweg naar een scheepsbrand in #Harlingen. Het schip ligt buiten aan de kade. — Brandweer Frysl├ón (@BrandweerFrl) February 5, 2020

Laatste update: 5 februari 2020 14:29