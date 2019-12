Grote uitslaande brand in veestal in Friese Oldeholtwolde

Foto: Archief

In Oldeholtwolde woedt vrijdagochtend een grote brand in een veestal aan de Kooiweg. Het vuur greep enorm snel om zich heen. De stal is inmiddels al ingestort.

De brand brak rond 8.40 uur uit en werd vrijwel direct geclassificeerd als grote brand. De brandweer zet groot materieel in en is onder meer uitgerukt met drie tankautospuiten. Omliggende korpsen, waaronder Heerenveen, Wolvega en Joure, verlenen assistentie.

Onbekend is hoe het vuur is ontstaan. In de stal waren volgens de brandweer nog koeien aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer heeft een deel van de koeien kunnen redden, maar dat geldt helaas niet voor alle dieren.

In de veestal was ten tijde van de brand vee aanwezig. Helaas heeft niet al het vee de brand overleefd. Voor de dieren die het gered hebben zal een veearts ter plaatse komen om eventuele verwondingen te behandelen. — Brandweer Frysl├ón (@BrandweerFrl) 20 december 2019

Laatste update: 20 december 2019 13:23