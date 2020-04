In Wolvega is dinsdagnacht een middelbrand uitgebroken aan de Hoofdstraat Oost. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De brand brak rond kwart over 2 's nachts uit en werd binnen 5 minuten opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker.

De plaats Wolvega valt onder de P2000-regio Friesland. De hulpdiensten in Wolvega, een plaats in de provincie Friesland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

p 1 inci-07 woningbrand hoofdstraat oost wolvega 026793 026732 p 1 inci-07 woningbrand bovenwoning nb:middel br hoofdstraat oost wolvega 026731 p 1 inci-07 woningbrand hoofdstraat oost wolvega 026450