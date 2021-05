Grote brand in loods op Greunsweg in Leeuwarden

Aan de Greunsweg in Leeuwarden is woensdagavond een brand in een loods van 50x100 meter uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Er is een NL Alert verzonden in verband met de rookontwikkeling.

De brand brak iets na tien uur in de avond uit en werd binnen 20 minuten opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 4 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Marsum en Stiens is versterking opgeroepen.

Leeuwarden valt onder de P2000-regio Friesland. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Friesland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar het juiste brandweerkorps of ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 84 keer naar Leeuwarden gestuurd.

Brand in loods Greunsweg Leeuwarden. Brandweer heeft sein 'Grote brand' gegeven. Hulpverlening inmiddels opgestart. Blijf uit de buurt van de rook en geef hulpverleners de ruimte. Volg @BrandweerFrl voor updates. #Leeuwarden https://t.co/qjB5CuZrEc — Meldkamer Noord-Nederland (@MeldkamerNN) May 12, 2021