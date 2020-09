Twee gewonden bij schietpartij aan Oostburgwal in Arnhem

Bij een schietpartij in Arnhem zijn twee personen gewond geraakt. De daders zijn op de vlucht geslagen.

De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt na een melding van een schietpartij nabij een supermarkt aan de Oostburgwal in Arnhem. Naast een traumaheli is ook de politiehelikopter in de lucht aanwezig.

Volgens de politie zijn er bij de schietpartij mogelijk twee personen gewond geraakt. Er wordt nog gezocht naar de daders. De politie denkt er drie personen bij betrokken waren.

