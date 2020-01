Drie doden bij woningbrand in Gelderse Duiven

Hulpdiensten hebben vrijdagochtend bij een grote brand in een woning aan de Roodwilligenstraat in Duiven drie overleden personen aangetroffen. De Gelderse politie doet onderzoek.

De brand in de vrijstaande woning brak kort na 8 uur 's ochtends uit en werd opgeschaald naar grote brand. Diverse ambulances en ook een traumahelikopter werden uit voorzorg naar het brandadres gestuurd. De brandweer kreeg assitentie van omliggende korpsen, waaronder Velp, Zevenaar en Arnhem.

Nadat de hulpdiensten vrij snel na aankomst een slachtoffer ontdekten, werden later tijdens de bluswerkzaamheden nog twee slachtoffers ontdekt. De politie is een onderzoek gestart.

Update woningbrand #Duiven: helaas is er nog een derde overleden persoon gevonden. Met de informatie die we tot nu toe hebben verwachten we niet nog meer slachtoffers te vinden. ^AC