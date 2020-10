Caravan in brand op vakantiepark in Ede

Vrijdagavond 9 oktober is iets voor 20 uur brand ontstaan in een caravan op een vakantiepark aan de Zonneoordlaan in Ede.

Hoe de brand is ontstaan was niet duidelijk. De gehele caravan was in vlammen op gegaan en kan als verloren worden beschouwd. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. Een hond word nog vermist en zat vermoedelijk nog in de caravan.