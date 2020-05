De brandweer van Harskamp is donderdag 30 april gealarmeerd op 't Zandwater. De melding werd om 16:48 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Harskamp, die zonder spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 16:48 p 3 bgm-01 dier op hoogte 't zandwater harskamp 072751 Bevelvoerder van Dienst Alarmcode (Centrum) Ede 0901062 Springbemanning (Centrum) Ede 0901065 Kazernetechniek Centrum Ede 0901066 2029568 Groepscode Group-1 16:49 p 3 bgm-01 dier op hoogte 't zandwater harskamp 072741 Blusgroep Ede 0901270

