Brandweer met spoed naar Watergoorweg in Nijkerk

De brandweer van Nijkerk is vrijdag 1 mei gealarmeerd op de Watergoorweg. De melding werd om 08:28 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Nijkerk, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 08:28 p 1 bgm-02 br wegvervoer vrachtwagen watergoorweg nijkerk 071096 071131 Blusgroep 2 Nijkerk 0901832 Blusgroep 3 Nijkerk 0901834 Bevelvoerders Nijkerk 0901836 2029569 Groepscode Group-2 Infocode Voorlichter van Dienst West Lunteren 0900049 Amersfoort 0900700 Amersfoort 0900701 08:56 p 2 bgm-02 kleine br br wegvervoer vrachtwagen watergoorweg nijkerk 071081 Gaspakdragers Barneveld 0900472 2029568 Groepscode Group-1 Dagdienst Barneveld 0900480 Amersfoort 0900482 Barneveld 0900481

