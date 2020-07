Dode bij schietpartij in Beuningen

In Beuningen heeft maandagochtend een schietincident plaatsgevonden waarbij een man om het leven is gekomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

Beuningen is een plaats in de provincie Gelderland en valt onder de P2000-regio Gelderland-Zuid. De hulpdiensten in Beuningen reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Beuningen 14 keer gealarmeerd en moest de ambulance 81 keer naar die plaats toe.

T.h.v. het Thorbeckeplein in Beuningen is een schietincident geweest. Eén slachtoffer wordt gereanimeerd, daarom is het gebied ruim afgezet. Mogelijk is er een crèmekleurig busje weggereden met daarin twee mannen. Ziet u hen? Bel dan 112 en benader ze niet zelf. ^JS — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) July 6, 2020