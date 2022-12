Buitenbrand in Waardenburg op Dokter van Wieringenstraat

Aan de Dokter van Wieringenstraat in Waardenburg is zaterdagavond een brand uitgebroken. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De brand brak rond tien voor half 10 in de avond uit. Met onder meer 1 tankautospuit is de brandweer aanwezig.

De plaats Waardenburg valt onder de P2000-regio Gelderland-Zuid. De hulpdiensten in Waardenburg, een plaats in de provincie Gelderland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 18 keer naar Waardenburg gestuurd en moest de ambulance 184 keer naar die plaats toe.