Bestuurder botst met auto op boom in Beekbergen

Een bestuurder van een auto is donderdagavond rond 19.10 uur de macht over het stuur kwijtgeraakt op de Kayersdijk in Beekbergen. De auto raakte hierbij een boom.

De automobilist werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Een berger zal komen om de auto af te slepen.

