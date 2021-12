Flinke stroomstoring in ziekenhuis Harderwijk

Vanwege de stroomuitval in #Harderwijk is verder opgeschaald naar grip 2. Hiermee wordt een overlegstructuur opgestart om grotere incidenten te coördineren. Ook is een peleton brandweervoertuigen gealarmeerd om te assisteren bij het incident in het ziekenhuis St Jansdal.

De stroom in het ziekenhuis Sint Jansdal is uitgevallen. Dit is een erg vervelende situatie. Onze monteur is ter plaatse om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Houd de berichtgeving van @LianderNL en @VNOGregio in de gaten