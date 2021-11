Grip 1 vanwege stroomuitval omgeving Chemiepark Delfzijl

Duizenden huishoudens in de omgeving van Appingedam, Loppersum en Zeerijp zitten zonder stroom. Dit komt door een stroomstoring bij Chemiepark bij Delfzijl. Ook diverse fabrieken liggen stil.

Farmsum is een plaats in de provincie Groningen en valt onder de P2000-regio Groningen. De hulpdiensten in Farmsum reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Farmsum 23 keer gealarmeerd en moest de ambulance 2 keer naar die plaats toe.

In verband met uitval van de nutsvoorzieningen in de omgeving van het Chemiepark in #Delfzijl hebben we opgeschaald naar GRIP 1. Hierdoor kunnen we onderling beter met elkaar afstemmen. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) November 25, 2021