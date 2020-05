Automatisch brandalarm op Antaresstraat in Groningen

De brandweer van Groningen is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op de Antaresstraat. De melding werd om 07:48 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Groningen, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 07:48 p 1 inci-02 oms brandmelding huize bernlef antaresstraat groningen 01-18-819 011851 013593 011833 011831 0400111 OVD Midden (Alarm) 0400272 TS-745 0400274 TS-747 0400277 HW-1851 0400363 Brandalarm 0400389 Techniek 0400392 Brandalarm / Ploeg 0400419 Kazernealarm 2029570 Algemene alarmcode Monitorcode Appingedam 0401998 OvD Midden (VC3 / DA-OD 3593) Groningen 0400310 Westerlee 0401205 07:49 loos alarm, oorzaak koken inci-02 oms brandmelding huize bernlef antaresstraat groningen 01-18-819 0400111 OVD Midden (Alarm) 0400363 Brandalarm 0400389 Techniek 0400392 Brandalarm / Ploeg 0400419 Kazernealarm 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode Appingedam 0401998 OvD Midden (VC3 / DA-OD 3593) Groningen 0400310

