Aardgas lekkage op Grijssloot in Leens

De brandweer van Leens is donderdag 30 april gealarmeerd voor een aardgas lekkage op Grijssloot. De melding werd om 17:23 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Leens, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Leens is een plaats in de provincie Groningen en valt onder de P2000-regio Groningen. De hulpdiensten in Leens reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Leens 3 keer gealarmeerd en moest de ambulance 0 keer naar die plaats toe.