Zeer grote brand bij recyclebedrijf aan Metaalweg in Venray

In Venray is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken in een loods van een papierrecyclebedrijf aan de Metaalweg. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

De brand werd rond 14 uur gemeld en werd al snel opgeschaald naar een zeer grote brand. De brandweer is onder meer uitgerukt met vier tankautospuiten en twee hoogwerkers en krijgt ondersteuning van omliggende plaatsen, waaronder Weert en Venlo.

Volgens de brandweer gaat het om een loods van 200 bij 100 meter die in brand staat. In verband met de coördinatie ter plaatse is het grip 1-scenario afgekondigd. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Om over voldoende bluswater te kunnen beschikken heeft de brandweer een grootschalig watertransportsysteem opgezet om het water van verderweg via grote slangen over de weg naar de brandlocatie te kunnen krijgen.

Gemeente Venray laat weten dat het nabijgelegen milieustattion in verband met de brand tijdelijk is gesloten. De brand gaat gepaard met forse rookontwikkeling die van verre is te zien.

Grote brand #Venray vanaf de A73 https://t.co/xJrKdIhlNp — Olaf van Dijk (@Olafvandijk) January 28, 2020

Grote brand in loods, 200 bij 100 meter, Metaalweg in #Venray. — Brandweer LN (@brandweerln) January 28, 2020

Laatste update: 29 januari 2020 12:32