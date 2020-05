Automatisch brandalarm (handmelder) op Smakterweg in Venray

De brandweer van Venray is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een automatisch brandalarm (handmelder) op de Smakterweg. De melding werd om 12:25 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Venray, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 12:25 p 1 blb-02 oms handmelder moduslink b.v. smakterweg venray 231469 231432 Blusgroep 3 Venray 1001893 Bevelvoerder van Dienst ? Venray 1001902 1005998 monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Heijen 1001481 Heijen 1001989 Venray 1001905 1002648 1002635 1002600 1002601 1002620 12:28 p 1 intrekken alarm brw oms handmelder moduslink b.v. smakterweg venray Blusgroep 3 Venray 1001893 Bevelvoerder van Dienst ? Venray 1001902 1005998 monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Heijen 1001481 Heijen 1001989 1002648 1002600 1002601 1002620

De brandweer van Venray is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een automatisch brandalarm (handmelder) op de Smakterweg. De melding werd om 12:25 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Venray, die met spoed ter plaatse is gegaan.