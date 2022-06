School ontruimd vanwege brandend wc-papier in Weert

De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor brand in een school aan de Herenstraat in Weert. De school is ontruimd uit voorzorg. Het bleek om een rol toiletpapier te gaan die in brand was gestoken.

De brand brak rond kwart voor 1 's middags uit. Met onder meer 1 tankautospuit wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen.

De plaats Weert valt onder de P2000-regio Limburg Noord. De hulpdiensten in Weert, een plaats in de provincie Limburg, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 80 keer naar Weert gestuurd. De ambulance moest 94 keer naar die plaats toe.

Volgens een leerling is er wc-papier in brand gestoken. Hij spreekt van een “grappige gebeurtenis”. Dit gebeurt immers niet iedere dag. Honderden leerlingen staan buiten en mogen niet naar binnen. #Weert pic.twitter.com/PCPjTwRlCU — Youri Buis (@YouriBuis) June 2, 2022