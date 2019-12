Grote brand in stal aan Rimburgerweg in Landgraaf

Foto: Archief

De brandweer van Landgraaf is maandagmiddag met groot materieel uitgerukt naar de Rimburgerweg voor een grote brand in een stal. In de stal waren geen dieren aanwezig.

De brand brak kort na 13 uur uit en werd in een kwartier tijd via middelbrand opgeschaald naar grote brand. De brandweer zet drie tankautospuiten en twee autoladders in om het vuur te bestrijden en krijgt assistentie uit onder meer Heerlen, Kerkrade en Valkenburg.

De stal, met een oppervlakte van zo'n 400 vierkante meter, staat in lichterlaaie. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie adviseert omwonenden uit de rook te blijven.

Volgens de brandweer kan de stal als verloren worden beschouwd. Het woonhuis kon worden behouden. Vermoedelijk zijn werkzaamheden de oorzaak van de brand.



De hulpdiensten zijn bezig met de bestrijding van een #brand in #Landgraaf. Blijf uit de rook en geef hulpdiensten de ruimte. ^LH https://t.co/CkEatL9MrK

— Operationeel Centrum Politie Limburg (@POL_OCLimburg) December 23, 2019

Laatste update: 23 december 2019 15:11