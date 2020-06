Middelbrand in Aalsmeer op N201 34.4

De brandweer is woensdagochtend uitgerukt voor een brand aan de N201 34.4 in Aalsmeer. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De brand brak ongeveer kwart over 9 in de ochtend uit. Minuut later werd opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt met tankautospuit.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 41 keer naar Aalsmeer gestuurden moest 236 keer naar die plaats toe.