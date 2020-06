De brandweer van is woensdag 24 juni gealarmeerd voor een voertuigbrand op N341. De melding werd om 12:53 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 12:53 p 1 btw-01 br wegvervoer vrachtwagen n341 - sibculoseweg afrit n36 li - westerhaar westerhaar-vriezenv wijk 053531 052461 Groepsoproep Vroomshoop 0603940 0605310 Monitorcode TS-3531 Vroomshoop 0605333 2029568 Groepscode Group-1 Vroomshoop 0605969 Tubbergen 0605837 Reutum 0603485