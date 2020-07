De brandweer van is dinsdag 21 juli gealarmeerd voor een voertuigbrand op N231 27.8. De melding werd om 08:43 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 08:43 p 1 bnh-05 br wegvervoer n231 re - bosrandweg 27,8 schiphol 129230 Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Schiphol 0108381 Blusgroep Schiphol-Sloten Schiphol 0108311