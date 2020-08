De brandweer van is zaterdag 22 augustus gealarmeerd voor een voertuigbrand op A50. De melding werd om 20:22 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 20:22 p 1 bon-01 br wegvervoer bst a50 re - de somp klarenbeek apeldoorn 067746 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode Gemeente Apeldoorn 0804431 Monitorcode Noord en Oost Gelderland Apeldoorn 0806240 Blusgroep Loenen 0804646 Bevelvoerders Loenen 0804643 Monitorcode Loenen 0804670 Lichtkrant Loenen 0804645