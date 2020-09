De brandweer van is zaterdag 12 september gealarmeerd voor rijksweg a12 op A12 38.0. De melding werd om 01:07 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die hulpverlening met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 01:07 p 1 bgm-01 hv weg letsel toerit a12 li - zevenaar 29 38,0 didam 068732 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode Noord en Oost Gelderland Apeldoorn 0806240 Infocode Voorlichter van Dienst Oost Arnhem 0900048 Bevelvoerders Didam 0803523 Lichtkrant Didam 0803525 Monitorcode Didam 0803550 Officier van Dienst Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Zevenaar Dieren 0900037 0803532 Koppeling Meldkamer Noord en Oost Gelderland Putten 0900740