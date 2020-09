De brandweer van is dinsdag 15 september gealarmeerd voor een persoon te water op N288. De melding werd om 15:10 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 15:09 p 2 324965 persoon te water n288 - rondweg koudekerke vlissingen Persinfo Hoek 1330102 Persinfo Hoek 1330101 15:10 p 1 bzb-02 persoon te water n288 - rondweg koudekerke vlissingen 194550 194530 194510 194910 1300001 Monitorcode 1300029 OVD 4595 (Stadsgewest) Duikgroep Goes 1300431 1301537 Blusgroep dagdienst 1e uitruk 1301538 Blusgroep vrijwillig Stromenweg 1301544 Chauffeursgroep dagdienst 1301547 Duikgroep Stromenweg 2029568 Groepscode Group-1 TS-4530 Middelburg 1303530 Middelburg 1303550 Hoek 1300060 Persinfo Hoek 1330102 Sas Van Gent 1303784 Middelburg 1303510