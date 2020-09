De brandweer van is donderdag 17 september gealarmeerd voor een voertuigbrand op A50. De melding werd om 05:21 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 05:21 prio 1 gg02 br wegvervoer auto afrit a50 re - helmond 6 eindhv 221341 1104799 Monitorcode Postalarm Best 1106046 Lichtkrant Kazerne Best 1106098 2029568 Groepscode Group-1