De brandweer van is zaterdag 19 september gealarmeerd voor een vervalt op A17 19.2. De melding werd om 17:32 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 17:32 p 1 melding komt te vervallen bzb-07 br wegvervoer auto a17 li 19,2 oud gastel 201234 Gastel 1201419