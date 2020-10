Ongeval met letsel op N206 24.4 in Noordwijk

Op de N206 24.4 in Noordwijk heeft vrijdagochtend een aanrijding plaatsgevonden, waarbij mogelijk één of meerdere personen gewond zijn geraakt.

Het ongeval gebeurde ongeveer half 7 's ochtends. Er is een ambulance naar het incident gestuurd. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 3 keer naar Noordwijk gestuurd en moest de ambulance 290 keer naar die plaats toe.