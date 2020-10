De brandweer van is dinsdag 6 oktober gealarmeerd voor een ongeval met letsel op A22. De melding werd om 22:33 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 22:32 a2 dia: ja 12158 rit 117935 afrit a22 li - ijmuiden 1 velsen-zuid 0126158 Ambulance 12-158 (Post Heemskerk/Velsen) 0126999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 22:33 p 1 bnh-04 hv weg letsel thv: licht afrit a22 li - ijmuiden 1 velsen-zuid 122430 0107211 Beroeps Velsen-Zuid 0107281 Lichtkrant kazerne Velsen-Zuid 0127025 Centralist Vrijwillige Brandweer Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Intern alarm kazerne Velsen-Zuid Haarlem 0107286