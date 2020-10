Ongeval met letsel op A2 113.1 in Den Bosch

Op de A2 113.1 in Den Bosch heeft woensdagmiddag een ongeval plaatsgevonden, waarbij mogelijk één of meerdere personen gewond zijn geraakt.

De eerste melding kwam ongeveer kwart over 3 in de middag bij de alarmcentrale binnen. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 66 keer naar Den Bosch gestuurd. De ambulance moest 4 keer naar die plaats toe.