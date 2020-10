Ongeval met letsel op A59 133.5 in Den Bosch

Bij een ongeval op de A59 133.5 in Den Bosch zijn donderdagmiddag mogelijk één of meerdere personen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor 6 in de middag. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 62 keer naar Den Bosch gestuurd en moest de ambulance 4 keer naar die plaats toe.