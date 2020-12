De brandweer van is maandag 14 december gealarmeerd voor een voertuig te water op A50. De melding werd om 19:56 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 19:56 p 1 bgm-01 voertuig te water auto a50 li - kp valburg 154,1 herveld 073612 074171 074097 074131 073412 Gealarmeerd 073612 Waterongevallen materieel, Gelderland Midden 074097 Staf- en Commandomaterieel, Gelderland Midden 074131 Tankautospuit, Heteren 074171 Hulpverleningsmaterieel, Heteren Alarmcodes 0900045 Officier van Dienst Lingewaard - Overbetuwe Lichtkrant noord Arnhem 0900300 Blusgroep Noord Arnhem 0900301 Ploegcommandant Arnhem 0900307 0901980 Blusgroep 1 0901981 Blusgroep 1 een spoed Heteren Beroepsploeg 2 spoed Renkum 0902168 2029568 Groepscode Group-1 Infocode Voorlichter van Dienst Oost Arnhem 0900048 0900047 Herveld 0930813 Arnhem 0900044