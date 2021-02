De brandweer van is vrijdag 12 februari gealarmeerd voor een voertuig te water op N232. De melding werd om 05:37 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 05:37 p 1 bnh-02 voertuig te water auto n232 li - fokkerweg 42,0 schiphol 121293 124250 Gealarmeerd 121293 Staf- en Commandomaterieel, Kennemerland 124250 Hoogwerker, Hoofddorp Alarmcodes 0127025 Centralist Vrijwillige Brandweer Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Hoofddorp 0108281 OvD Zuid Nieuw-Vennep 0106520 0108219