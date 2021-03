Voertuigbrand op A50

Op A50 heeft maandag 8 maart brand gewoed. Over de oorzaak van de voertuigbrand, die om 11:41 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

P2000 melding 11:41 p 1 bon-01 middel br br wegvervoer vrachtwagen la place de brink a50 li klarenbeek apeldoorn 067947 Gealarmeerd 067947 Tankautospuit duin/bos, Twello Alarmcodes 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode Noord en Oost Gelderland Apeldoorn 0806240 Bevelvoerders Twello 0804243 Lichtkrant Twello 0804245 Monitorcode Twello 0804270 Blusgroep Twello 0804246