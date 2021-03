Middelbrand op N764

Op N764 heeft dinsdag 9 maart brand gewoed. Over de oorzaak van Middelbrand om 14:30 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

P2000 melding 14:30 p 1 bon-12 middel br br bijgebouw rietendak loods/grote schuur n764 - zwolseweg 's-heerenbroek 041190 Gealarmeerd 041190 Staf- en Commandomaterieel, IJsselland Alarmcodes 0612120