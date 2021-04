De brandweer van is vrijdag 30 april gealarmeerd voor een voertuigbrand op A7. De melding werd om 08:56 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 08:56 p 1 bnh-03 br wegvervoer bestelbus a7 re 8,6 wijdewormer 118036 Gealarmeerd 118036 Tankautospuit, Wormerveer Alarmcodes 0104513 Dagdienst Noord 0104529 Monitor Zaanstreek Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Zaandam 0103931