De brandweer van is zaterdag 8 mei gealarmeerd voor een voertuigbrand op A50. De melding werd om 16:35 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 16:35 alarm totale post nistelrode > p 1 br wegvervoer auto bst a50 re - de gagel 133,0 schaijk 212741 Gealarmeerd 212741 Tankautospuit duin/bos, Nistelrode Alarmcodes Groep A spoed Cuijk 1171201 Groep B spoed Cuijk 1171202 Groep A+B spoed Cuijk 1171205 1171249 Techniek Lichtkrant Schijndel 1181249 2029568 Groepscode Group-1 Nistelrode 1181248