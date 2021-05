De brandweer van is zaterdag 15 mei gealarmeerd voor een voertuigbrand op A15. De melding werd om 09:29 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 09:29 p 1 bgm-01 br wegvervoer auto a15 li - kp valburg 153,4 herveld 074331 Gealarmeerd 074331 Tankautospuit, Zetten Alarmcodes 0902110 Blusgroep 1 2029568 Groepscode Group-1 Infocode Voorlichter van Dienst Oost Arnhem 0900048 0900047