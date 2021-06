Automatisch brandalarm op N465

Op N465 heeft vrijdag 18 juni brand gewoed. Over de oorzaak van het automatisch brandalarm, dat om 17:25 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

P2000 melding 17:25 p 1 bdh-07 oms brandmelding n465 li - middel broekweg honsdk 156630 Gealarmeerd 156630 Tankautospuit, Honselersdijk Alarmcodes 1500147 Bedrijfs opvang team (BOT) 2029568 Groepscode Group-1 Infocode Haaglanden Delft 1503902 1500301 1500196