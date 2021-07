De brandweer van is maandag 12 juli gealarmeerd op N221. De melding werd om 09:13 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 09:10 p 2 br gerucht 32a02 brigade utrecht geb mb21 n221 re - amsterdam baarn 090331 Gealarmeerd 090331 Tankautospuit, Baarn Alarmcodes 0706001 Monitorcode Blusgroep 4 Baarn 0706245 2029568 Groepscode Group-1 0709560 Monitorcode District Eemland 09:13 p 1 br overige geb. 32a02 brigade utrecht geb mb21 n221 re - amsterdam baarn 098794 093441 093341 Gealarmeerd 093341 Tankautospuit duin/bos, Soest 093441 Tankautospuit duin/bos, Utrecht 098794 Staf- en Commandomaterieel, Utrecht Alarmcodes 0706001 Monitorcode Blusgroep Lange Brinkweg Soest 0708295 Blusgroep Nijverheidsweg Soest 0708296 Chauffeurs Soesterberg 0708299 2029568 Groepscode Group-1 0709560 Monitorcode District Eemland Lage Vuursche 0706514