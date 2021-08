De brandweer van is zaterdag 28 augustus gealarmeerd voor een ongeval met letsel op A12. De melding werd om 12:44 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 12:44 p 1 bdh-03 hv weg letsel auto a12 re 39,8 nwbrrn 169194 163030 Gealarmeerd 169194 Staf- en Commandomaterieel, Hollands Midden Alarmcodes 1503015 OVD Gouda e.o. Korpsalarm Bodegraven 1503105 1503900 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 1505791 Verkeermanagementcentrale Rijkswaterstaat Monitorcode OvD Gouda 1504105