Brandweer met spoed naar N271

De brandweer van is dinsdag 31 augustus gealarmeerd op N271. De melding werd om 10:17 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 10:17 p 1 inzet hrt: heli dv aan derden rth n271 - jan j. ludenlaan malden 099158 099258 142100 Alarmcodes Bevelvoerder van Dienst Beroepsgroep Hilversum 0703153 0706001 Monitorcode Korpsalarm noord Nieuwegein 0707824 Blusgroep 4 Hilversum 0703165 2029568 Groepscode Group-1 0709561 Monitorcode District Binnensticht - Lekstroom 0707841 Utrecht 0709598 Rheden 0709597 Voorthuizen 0706146