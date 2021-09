De brandweer van is vrijdag 17 september gealarmeerd voor een voertuigbrand op A73. De melding werd om 11:32 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 11:32 alarm totale post boxmeer > p 1 bob-01 br wegvervoer aanhanger bst a73 re - hondsiep haps 210631 Gealarmeerd 210631 Tankautospuit, Boxmeer Alarmcodes Groep Boxmeer 1170351 1170399 Techniek 1180399 Blusgroep 2029568 Groepscode Group-1 Boxmeer 1180398 Boxmeer 1170355 Boxmeer 1170352 1180390