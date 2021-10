De brandweer van is woensdag 6 oktober gealarmeerd voor een ongeval met letsel op N233. De melding werd om 10:56 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 10:56 p 1 bgm-02 hv weg letsel toerit n233 re - ochten kesteren 089095 089231 Alarmcodes 0903100 Monitorcode 0903949 Korpsalarm Kesteren 0904376 Dienstwissel alle blusgroepen 2029568 Groepscode Group-1 GMS Koppelcode Nijmegen 0903200 0903280